شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.579 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع الماضي، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 1.54 ثم 1.45 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.64 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.55 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط