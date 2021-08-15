شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تنمية الصادرات يحدد مقابل الخدمات الإدارية للشركات..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق دعم الصادرات ، أن مجلس الوزراء اعتمد قرار مجلس إدارة الصندوق بتحديد مقابل للخدمات الإدارية التي يقدمها للمصدرين والشركات.

وقرر الصندوق تحديد مقابل تسجيل الشركات المستفيدة من الصندوق على النحو التالي، بالنسبة للشركات الصغيرة " التي تقل عن مليون دولار" تحدد بـ 5 آلاف جنيه، والشركات المتوسطة " من مليون إلى 10" يكون التسجيل بـ 10 آلاف جنيه، والشركات الكبيرة " أكثر من 10 ملايين دولار" تكون الرسوم 20 ألف جنيه.

كما تقرر تحديد قيمة تسجيل الملفات المقدمة من كافة الشركات المتعاملة مع الصندوق "50 جنيه ملف يقدم للصندوق، كما تقرر تحديد مقابل لكافة الخدمات الإدارية الأخرى التي يقدمها الصندوق وسيتم التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2021.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة، في بيان سابق، إن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الاطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة

وأضافت جامع، أن البرنامج الجديد يطبق لمدة 3 سنوات ويستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.