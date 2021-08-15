شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأحد.. تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

و تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن 130-160 جنيه، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو ، وسجلت وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربي.