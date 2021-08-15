شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم الأحد البورى يتراوح بين 49-70 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرصد الخليج 365 أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 15-8-2021 ، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 60-70جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 49-57جنيها

و استقرت أسعار البلطي مزارع 1 لتتراوح بين 20-23 جنيها للكيلو ، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-19 جنيها للكيلو ، أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المرجان " 1 " 28-32 جنيها للكيلو، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأصناف الجمبرى فسجل الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.