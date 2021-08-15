شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.09% بما يعادل -0.02 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولات القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.12، ليستهدف مستوى المقاومة 24.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.12 ومستوى المقاومة 24.00.