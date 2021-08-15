شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلستاه بنسبة بلغت 0.96% بما يعادل 18 هللة، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الوقت نفسه نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 18.80، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.20 ومستوى المقاومة 19.46.