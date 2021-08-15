شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سويكورب وابل ريت (4345) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع عودة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.82% ليخسر السهم 7 هللة، ليظل بذلك مستنداً لخط اتجاه صاعد على المدى القصير.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.25، ليستهدف السهم أولى مستويات المقاومة عند 9.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.25 ومستوى المقاومة 8.75.