شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.15% ليخسر السهم 5 هللة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.70، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 34.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.70 ومستوى المقاومة 34.95.