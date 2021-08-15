شكرا لقرائتكم خبر عن سابك ينهي تداولاته بدون تغيير – تحليل صباحي – 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سابك (2010) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستجمع السهم قواه الإيجابية وتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 120.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 128.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 120.60 ومستوى المقاومة 125.80.