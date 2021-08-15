شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بحر العرب (7201) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بنسبة بلغت 4.94% بما يعادل 7.00 نقطة، وذلك مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 130.80، ليستهدف مستوى المقاومة 158.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 130.80 ومستوى المقاومة 158.00.