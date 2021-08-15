شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات كهربية يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم صناعات كهربية (1303) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد السهم خسائر حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.76% بما يعادل -1.30 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 33.10، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 28.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.85 ومستوى المقاومة 34.70.