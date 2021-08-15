شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التأمين العربية (8160) في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.40% ليكسب السهم نحو 11 هللة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم35.40، ليستهدف مستوى المقاومة 40.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.90 مستوى المقاومة 39.20.