شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.01% بما يعادل -1.40 نقطة فقط، ليستجمع المؤشر قواه الإيجابية التي يحتاجها للحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يحاول المؤشر بهذا الانخفاض تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 11,000، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,100 ومستوى المقاومة 11,500.