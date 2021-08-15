الاقتصاد

مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 15-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه ليغلق الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 7208 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في قناة صاعدة على المدى المتوسط والذي يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 7300 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7150 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,192 بينما مستوى المقاومة هو 7,218 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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