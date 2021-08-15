شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه ليغلق الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 7208 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في قناة صاعدة على المدى المتوسط والذي يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 7300 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7150 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,192 بينما مستوى المقاومة هو 7,218 نقطة