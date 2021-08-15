شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 15-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 10875 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10920 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 11000 نقطة، والذي نتوقع ان يحاول الضغط عليه لاسفل مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 10800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,881 بينما مستوى المقاومة هو 10,954 نقطة