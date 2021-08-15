شكرا لقرائتكم خبر عن واردات فول الصويا ترتفع إلى 219 مليون دولار في مايو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من فول الصويا ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 219 مليون و211 ألف دولار، في شهر مايو الماضي، بينما كانت 180 مليون و819 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت 38 مليون و392 ألف دولار.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من فول الصويا كانت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 755 مليون و78 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 576 مليون و748 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 178 مليون و330 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم الواردات من المواد الخام القمح وبلغت قيمته 148 مليون و316 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 131 مليون و949 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 16 مليون و367 ألف دولار، بينما تراجعت الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان لتسجل نحو 6 ملايين و756 ألف دولار فقط، مقابل 29 مليون و348 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمته 22 مليون و592 ألف دولار، وسجلت واردات السمسم نحو 4 ملايين و406 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 4 ملايين و278 ألف دولار في مايو عام 2020، بزيادة بلغت 128 ألف دولار.