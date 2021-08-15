شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهري لسلة خامات أوبك ل 73.53 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية، أن أحدث تقديرات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يوليو 2021 إلى 73.53 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 2.3 % مقارنة بالشهر السابق، كما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2021 إلى 65.49 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 57.9 % مقارنة بعام 2020 .

وأضاف التقرير الصادر خلال شهر أغسطس الجاري عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر يونيو 2021 بنسبة 7.4 % ( 5 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق ، ليصل إلى 71.9 دولار للبرميل وهو أعلى متوسط شهري له منذ شهر أكتوبر 2018.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسواق العقود الآجلة ، وتعزيز سوق النفط الخام العالمي وسط ارتفاع طلب مصافي التكرير على النفط الخام وتوقع حدوث مزيد من التحسينات في الطلب في قطاع النقل خلال موسم القيادة الصيفي ، مع قيام الدول بتخفيف القيود على الحركة.