شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق التميمي تقدم خيارا جديدا للتسوق في مدينة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت أسواق التميمي الأسبوع الفائت أول سوبر ماركت لها في «الحكير مول» بمدينة تبوك، والذي أعيد تشكيله على ناصية طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويعد فرع تبوك الفرع الـ 75 على مستوى المملكة.

وتضمن الافتتاح عروضا خاصة في جميع أنحاء المتجر لاكتشافها والاستمتاع بها، حيث تشتهر أسواق التميمي بالعروض الوفيرة من الفواكه والخضراوات والأطعمة الطازجة والتنوع الكبير في جميع الأقسام.

من جهته قال عبدالعزيز التميمي الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي: عند تسوقك في أسواق التميمي ستجد العديد من العناصر المفضلة لديك بأسعار مخفضة وستكتشف أيضا ألوانا ونكهات من حول العالم في متجر واحد، وتعتبر أسواق التميمي إحدى أسرع سلاسل المتاجر الكبرى نموا في المملكة، تخدم بفخر عائلات المملكة بأطعمة طازجة وآمنة وصحية وابتسامة ودودة لأكثر من 40 عاما، وأضاف: نتطلع إلى خدمة مجتمع تبوك بكل فخر لسنوات عديدة قادمة.

بدوره أوضح بوبي راجيندران المدير العام لأسواق التميمي أن هناك العديد من الابتكارات الحديثة التي يمكن أن ترى وتجرب في متجرنا الجديد، حيث يتميز فرع تبوك بالأطعمة الطازجة من ميروس، وهو سوق ذو أسعار جذابة وعالية الجودة ومليء بالفواكه المجففة والمكسرات والتوابل. وأضاف: يتميز قسم الحياة الصحية لدينا بمجموعة رائعة من المنتجات الطبيعية والعضوية والخالية من الجلوتين، كما تتميز أسواق التميمي في تبوك بابتكارات أخرى مثل خدمة «Click & Collect» للتجارة الإلكترونية، حيث يمكن للعملاء التسوق عبر الإنترنت واستلام طلباتهم بكل سهولة متى كان ذلك مناسبا لهم.

الجدير بالذكر أن متجر أسواق التميمي الجديد في تبوك، مثل جميع مواقع أسواق التميمي، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة أسرته المتنامية من المتسوقين المخلصين.