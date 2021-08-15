شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن القرية الكونية.. تشمل على أهم المعالم الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل صندوق مصر السيادى أرض القرية الكونية في مدينة 6 أكتوبر في مجال التعليم، والتي تعد من ضمن الأصوال التى آلت للصندوق من وزاره التربية والتعليم، وسيتم استغلالها فى مجال التعليم من خلال بناءً مجموعة من المدارس بكافة المستويات، وستكون جزء كبير من هذه المدارس لتقديم تعليم للطبقة المتوسطة.

وسوف يقوم الصندوق السيادى المصرى باستغلال أرض القرية الكونية فى إنشاء 6 مدارس بالتعاون مع شركة "جيمس مصر" للتعليم.

وقد أعلنت "جميس" العام الماضى أنها تعتزم ضخ استثمارات فى السوق المصرية بقيمة 300 مليون دولار خلال 30 شهرًا، عبر تدشين 30 مدرسة على مستوى الجمهورية.

1 - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا رقم 459 لسنة 2020، وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر، ومن ضمن تلك الأصول والأملاك أرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

2- تقع على طريق الفيوم - الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

3 - أُقيمت على مساحة 190 فدانًا، وتم بناؤها عام 2007 بتكلفة مالية تقترب من 355 مليون جنيه.

4 - عبارة عن مجسم مصغر لكل المعالم الموجودة فى الحقيقة، وتعد أول قرية تعتمد على بناء مجسمات حقيقية يمكن لزائريها التحقق منها.

5- تحكي تاريخ مصر القديم والحديث بشكل معاصر وترفيهي.

6 - تشمل أهم المعالم الأثرية فى مصر مثل قلعة قايتباى، وقلعة صلاح الدين الأيوبى، والأهرامات، وأبوالهول، والمعابد الفرعونية مثل معبد أبيدوس، ودندرة، وحتشبسوت، وإدفو، وفيلة.

7 - تعد القرية الكونية من أهم المعالم الثقافية والعلمية والتاريخية والترفيهية فى مصر، حيث تتجسد فيها نماذج لأشهر المعالم الأثرية من القاهرة حتى أسوان.

تنقسم إلي ثلاثة أقسام، وهي:

القسم الأول ( القسم العلمي )، ويضم القبة السماوية بعروضها لعالم الفضاء والكواكب والنجوم، ومجسم ضخم للكرة الأرضية، يشمل تجسيدا حيا للقارات.

القسم الثاني ( القسم التاريخي )، وهو عبارة عن محاكاة لمصر من خلال نماذج طبق الأصل، لأهم معالم مصر التاريخية، بترتيب المحافظات بداية من الإسكندرية، ومرورًا بالدلتا، ثم القاهرة بما فيها من معالم، والجيزة بأهراماتها وأبوالهول، ومعبدي الأقصر والكرنك، ومعابد إدفو وكوم امبو وفيلة بأسوان وانتهاءً بالسد العالي، يأتي ذلك من خلال رحلة عبر مجسم نهر النيل.

القسم الثالث (القسم الترفيهي)، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول منه عبارة عن الكهوف المائية والمغارة، من خلال مركب مطاطي يمر بمغارة مظلمة، به نماذج للإنسان البدائي وحيوانات ما قبل ظهور الإنسان، ديناصورات متحركة وعقارب وتماسيح، مع شرح بسيط لحياة الكهوف.

والثاني سباق السيارات من خلال استقلال سيارة سباق والمشي على "تراك سباق" بين المعابد الفرعونية.

والثالث من القسم الترفيهي، "كراسي" و"شماسي" على ضفاف مجسم رائع للبحر الأحمر، شامل مدنه الساحلية "شرم الشيخ ودهب وخليجي السويس والعقبة، ومجموعة جبال البحر الأحمر.