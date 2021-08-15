شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حجز وحدات التمويل العقارى لجميع المواطنين عبر البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الأحد حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضى ومتوسطى الدخل، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 سبتمبر القادم، فيما اتخذت الهيئة القومية للبريد كافة الاجراءات والتدابير التى تهدف الى تيسير حصول المواطنين على كراسات الشروط وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية المطروحة من وزارة الإسكان "سكن لكل المصريين" وذلك عبر مكاتب الهيئة بجميع المدن والمحافظات المطرح بها الوحدات السكنية.

ويتم دفع مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموسداقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة السابق ذكرها بحسب بيانات وزارة الإسكان.

ويتم طرح هذه الوحدات فى ضوء طرح البنك المركزى المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتى بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة، لمنخفضى ومتوسطى الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.

وأعلنت الهيئة فى وقت سابق، تشكيل غرفة عمليات ومتابعة على مستوى الجمهورية تتابع حركة بيع كراسات الشروط بكافة مكاتب البريد كما تم مد فترة العمل بمكاتب البريد فترة مسائية ليستمر العمل بها حتى الساعة 6 مساءاً بهدف الحد من التزاحم بالمكاتب وتسهيل حصول المواطنين على كراسات الشروط.

كما توضح الهيئة القومية للبريد أن كراسات الشروط متواجده بوفره بمكاتب البريد بجميع المدن والمحافظات المطرح بها الوحدات السكنية ولايعتد بأسبقيه الشراء لذا تناشد الهيئة المواطنين بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد واستغلال ميزة استمرار العمل بالمكاتب لفترات مسائيه.

وكان قد تم البدء فى حجز الوحدات لذوى الأحتياجات الخاصة فى 8/8/2021 وحتى 14/8/2021، قبل طرحها اليوم الأحد لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.