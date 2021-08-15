شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: نصر E70 تستهدف السوق الإفريقى فور تسويقها محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القابضة للصناعات المعدنية جهودها للانتهاء من اجراءات تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة نصر e70، ولا سيما الحصول علي قرض يقدر بنحو 2 مليار جنيه، لتمويل تدشين المصنع الحديد داخل شركة النصر، وتأهيل المصنع الحالى لتصنيع السيارة الجديدة بالمشاركة مع شركة دونج فينج الصينية.

وكشف الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ" الخليج 365" ، أن تصنيع السيارة الجديدة ، وتسويقها محليا بشكل واسع ، كفيل بفتح الأسواق الإفريقية لها مما يساهم فى استرداد قيمة النفقات على المشروع الهام.

أضاف يوسف، أن الدولة تولى المشروع اهتماما بالغا، فى اطار التماشي مع الخطط العالمية؛ لخفض انبعاثات الكربون والحد من تلوث البئية وخفض استهلاك الوقود الإحفوري والتقليدي، لافتا أن مصر من أوائل الدول التى تتجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعاته، وعلي رأسها تصنيع السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعى.