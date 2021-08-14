شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 12.3 % لـ6.7 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر يونيو 2021 بنسبة 12.3%، لتصل إلى حوالي 6.7 مليون برميل يوميا ، كما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة 28% لتبلغ حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير الصادر خلال شهر أغسطس الجاري، إلي خفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر يونيو 2021 بنسبة 2 % لتصل إلى حوالي 2.7 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 0.7% لتبلغ حوالي 5.4 مليون برميل.