شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة المشغلة للروبيكى: الدولة ضخت تمويل بـ7 مليارات جنيه بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة المشرفة على إدارة مدينة الروبيكى، إن قطاع صناعة الجلود يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن مدينة الروبيكى تم ضخ تمويل فيها تعدى الـ 7 مليارات جنيه، حيث أنشئت المرحلة الأولى وكان هناك 3 تكليفات بخصوص هذا القطاع، أولها نقل قاطنى سور مجرى العيون، وكلفت المرحلة تمويل تخطى 3 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة الذى يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "المرحلة الثانية عندما تم عرض تقرير هذا القطاع على القيادة السياسية كان هناك معادلة لابد من الدولة حلها، أولها أن قطاع الجلود فى مصر نستخدم 30% منه للصناعة الداخلية و70% يصدر للخارج، وتلك المعادلة أدت إلى التكليف الرئاسى الثانى وهم إنشاء 100 مصنع على أعلى مستوى بالإضافة إلى ورش ومبنى للمعارض وخدمات والهدف تعظيم الإنتاج المحلي".

وقال: "التكليف الرئاسى الثالث، هو مواجهة 17 ألف مشروع عشوائى للجلود بينهم 13 ألف فى منطقة الموسكى، وكان الهدف عمل دراسات لتحديد مساحات لنقل تلك الورش لمناطق مجاورة لمدينة الروبيكى، وخلال الأيام القادمة سنحتفل بحدث نتيجة أن تلك المدينة أصبحت عالمية هو أنه سيكون استثمارات كبيرة وشراكة مع أكبر شركة ألمانية لصناعية الكولاجين".