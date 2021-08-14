شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولتى تهريب لعملة ومخطوطة أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد من ضبط محاولة تهريب محاولتى تهريب لعملة ومخطوطة أثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثيه والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعه وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك فيديكس اشتبه طارق فرج مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم483843088949 بيان جمركى رقم 55734 لسنة 2021 واردة من الهند .

وبالعرض على جون جميل مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من طارق فرج ومصطفى أمين مأمورى الحركة ومحمد جمال مدير إدارة الحركة لفتح الطرد فتبين وجود تمثال وسجادة وبرواز زجاجى بداخله ورقه مخطوطه مكتوبه من ناحية بالمداد الأسود والناحية الآخرى من الورقة عبارة عن صورة منمنمة ملونه .

وبالعرض على لجنة متخصصة من دار الكتب والوثائق القومية فأفادت بأن المخطوطة أصلية مكتوبة بالمداد الأسود باللغة العربية وبخط فارسى والوجه الآخر من الورقة عبارة عن صورة منمنمة ملونه لأشخاص يمتلكون جيادا فى معركة حربية وهى تخضع لقانون المخطوطات رقم 183لسنة 2018

وفى المحاولة الثانية وبناءا على مذكرة إشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي بالإشتباه فى مشمول البوليصة رقم 771541382482 برقم محجوزات 24559 والواردة من أمريكا .

وبالعرض علي جون جميل مدير جمرك فيدكس قرر تشكيل لجنة من مصطفى أمين مأمور الحركة ومحمد جمال الدين مدير إدارة الحركة لمعاينة المشمول فتبين وجود عملة ورقية نقديه مصرية فئة 10قروش بتاريخ 1940 يشتبه فى كونها أثرية .

وتم عرض العملة على وحدة الأثار بقرية البضائع التى فأفادت بأن العملة الورقية ترجع لعصر الملك فاروق الأول وتخضع للقرار الجمهوري 114 لسنه 1973 والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية بطرق غير مشروعه طبقا لاتفاقية اليونيسكو والاتفاقيات الثنائيه بين الدول فى 2010 ويتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار .

قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى5 و7 لسنة 2021 بالواقعه والتحفظ على المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .