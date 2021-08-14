شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي صحبه إصلاح اجتماعي والاهتمام بالخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بيومي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر في عام 2014 كانت في وضع سئ، وكان هناك نقص شديد في احتياجات الصحة والتعليم وانتشار كبير للعشوائيات، وأول ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تدشين صندوق تحيا مصر، وتم استخدامه في برامج التنمية والحد من أزمات الكوارث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج المواجهة الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "في الفترة بين 2015 و2016 كانت الدولة تمر بوضع اقتصادي صعب، ما دفع مصر إلى الاتجاه لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبعه برنامج إصلاح اجتماعي، فشاهدنا مبادرة تكافل وكرامة التي استفاد منها الملايين بتكلفة 19 مليار جنيه".

وذكر: "تم تنفيذ 501 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وعلى مستوى الغذاء تم توفير ورفع مخصصات الدعم لـ 84 مليار جنيه والتعليم تم تطبيق نظام التابلت وتطوير سياسات التعليم في مصر وزادت مخصصات الإنفاق الخاصة به لتصل 172 مليار جنيه، والصحة أيضا زادت مخصصاتها لتوفير حياة كريمة ومناسبة وملائمة للمواطن المصري".