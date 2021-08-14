شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصاد سياسي: حديث الرئيس اليوم كان شاملاً وقدم رؤية متكاملة للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم شكل خطاباً شاملاً، وقدم رؤية متكاملة عن تحقيق التنمية، والتي من خلالها تم تحقيق معجزة اقتصادية خلال سنوات قليلة فقط، مع عدم وجود استقرار كامل في السنوات الأولى التي جاءت بعد الثورة، وكان هناك مشاكل في البنية الفكرية والثقافية، مؤكدا أن هناك مليون شخص يدخل سوق العمل سنوياً.

وأضاف خلال مداخلة بقناة اكسترا نيوز: "مصر تبني دولة جديدة ومرحلة جديدة وتخرج دولة فوق الـ 100 مليون من عنق الزجاجة، وهو شيء كان من الصعب أن يتحقق، وكان هناك مشاكل في البنية التحتية، ومصر أنفقت الكثير على بناء البنية التحتية لأنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم إلا بتحقيق ذلك، ولن يأتي استثمار إلا بالإنفاق على البنية التحتية".

وقال: "اليوم الدرس الذي تعلمناه وتطبقه الدولة باحترافية شديدة، هو الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي حققته مصر والذي نتج عن الرؤية التي اتسمت بها القيادة السياسية، التي كان لها دور كبير في توافر الأموال التي ساعدتنا على أزمة جائحة كورونا على سبيل المثال، كما أن مصر طبقت ونفذت العديد من المشروعات الهامة في كل النواحي، وركزت الدولة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي".