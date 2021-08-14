شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يجرى الانتخابات لدورة 2021 – 2025 وفق حجم المنشآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى اتحاد الصناعات المصرية انتخابات الغرف المختلفة لدورة 2021 إلى 2025، وفق نظام يقتضي تقسيم الشركات والمنشآت الصناعية إلى 3 فئات، منها: منشآت كبيرة والمنشآت المتوسطة والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبدأت الإجراءات الخاصة بالدولة الانتخابية 2021 – 2025 بتعليق الجداول العامة للجمعية العمومية للغرف الصناعية المختلفة، وكذلك الجداول الفرعية حسب حجم أنشطة المنشآت وتقسيمها لكبير ومتوسط وصغير.

وجرى تعليق الجداول المختلفة للغرف الصناعية بدءاً من الثلاثاء 10 أغسطس 2021 بمقرات الغرف الصناعية والاتحاد لمدة 15 يومًا وتنتهي في الثلاثاء 24 أغسطس 2021.

وأعلن اتحاد الصناعات في منشور له، أنه يحق للمنشآت أعضاء الغرف الاعتراض خلال 6 أيام من تاريخ انتهاء مدة العرض على ما تضمنته الجداول الانتخابية، بشأن إدراج أو عدم إدراج أي منشأة فيها شريطة أن تكون المنشآت المعترضة ذات المنشآة محل الاعتراض، أو تكون المنشأى المعترضة منتمية إلى ذات الفئة محل الاعتراض.

وتعتبر انتخابات الدورة الحالية للاتحاد هي الأولي وفق النظام الانتخابى الجديد الذى تم إقراره بقانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية، وتقضى المادة الأولى من القانون، باستمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل، بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019، فى مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال 8 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.