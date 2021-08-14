شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب أغسطس 2021.. المعدن الأصفر رايح فين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقلبات عديدة شهدها سعر المعدن النفيس في البورصات العالمية ، الأمر الذى انعكس على السوق المصري، وسجلت الأسعار تذبذب كبير، فبعد هبوط كبير 4% عاد الذهب لتعويض الخسائر وسجل ارتفاعات كبيرة.

وفي هذا الإطار يناقش برنامج أسواق الذي يقدمه الزميل إسلام سعيد التوقعات المستقبلية لحركة الذهب في البورصات العالمية والسوق المصري حتى نهاية شهر أغسطس 2021، ونؤكد أن التوقعات المنشورة في هذا الفيديو قابلة للتغير وفق مستجدات السوق.

أسعار الذهب في مصر اليوم، تسجل 782 جنيها لعيار 21 ، ويسجل عيار 18 سعر670 جنيها وعيار 24 يسجل 893 جنيها للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 6256 جنيها.

أسعار الذهب ارتفعت بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بفيروس كورونا، لكن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

الذهب سجل انخفاض 0.4% في الأسبوع الماضي، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الاثنين عقب بيانات قوية للوظائف الأميركية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرا.