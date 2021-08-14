شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيتم مضاعفة صادرات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام 5 مرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، للترويج للمنتجات الجديدة، التى سيتم تصنيعها فى عدد من المعارض الدولية فى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، والمتوقع انطلاقها مطلع العام المقبل.

شركات القابضة للغزل والنسيج لم تشارك فى النسخ الأخيرة لعدد من المعارض الدولية، التى اعتادت المشاركة فيها، بسبب أزماتها المالية وتراجع جودة بعض المنتجات القطنية؛ نتيجة تقادم الآلات واحتياج المصانع لعمليات تحدث وإحلال وتجديد واسعة .

المعارض الدولية عامل أساسي فى الترويج للمنتجات القطنية المصرية، التى سيتم تصنيعها العام المقبل بعد تطوير، وتحديث المصانع بتكاليف تزيد على 22 مليار جنيه، وبالتالى سيتم انتقاء بعض المنتجات للمشاركة فى تلك المعارض بهدف دخول سوق المنافسة الدولية.

عقدت وزارة قطاع الاعمال اجتماعًا مؤخرا مع مجلس إدارة شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

الوزارة تؤكد على أهمية عنصر التسويق والبيع المركزي لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، سواء للسوق المحلي أو الأسواق الخارجية خاصة لمنتجات القطن المصري طويل التيلة ذو الجودة والسمعة العالمية المتميزة.

من المستهدف تحقيق مبيعات تعادل نحو 5 أمثال الكميات المباعة حاليًا، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج ، حيث أن الغرض من تأسيس الشركة هو تحسين وتطوير أساليب التسويق للوصول إلى الأسواق العالمية، وكذلك تحقيق التركيز والتخصص حيث ستتولى الشركات الإنتاجية عملية الإنتاج، أما شركة التسويق فسوف تتولى التسويق وأوامر التشغيل والبيع.

بحسب الوزارة تمت الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص في هذه الشركة ذو خبرات كبيرة في مجال التسويق، للقيام بالتسويق والبيع سواء للمنتجات النهائية التي سيتم إنتاجها (قمصان ومفروشات وملابس منزلية) أو وسيطة من الغزول والأقمشة.

عمليات الإنتاج في مختلف شركات الغزل والنسيج التابعة سوف تكون تحت علامة تجارية واحدة يجري حاليا تسجيلها في كافة الأسواق العالمية كما أن شركة التسويق ستقوم بفتح فروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.