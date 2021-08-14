شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 2.4 مليار دولار حجم مشروعات تطوير التعليم والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 14-8-2021 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ومن أبرزها الإعلان عن تفاصيل اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية، ألمانيا واليابان والنمسا بقيمة 261 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية، ودعم رؤية الدولة 2030

حصاد التعاون الدولي..2.4 مليار دولار حجم مشروعات تطوير التعليم والبحث العلمي

شهد الأسبوع المنقضي، بوزارة التعاون الدولي، الإعلان عن تفاصيل اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية، ألمانيا واليابان والنمسا بقيمة 261 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية، ودعم رؤية الدولة 2030، كما كشفت الوزارة عن تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًا عبر الفيديو مع الصين خلال النصف الأول من العام الجاري لتنمية قدرات الكوادر الحكومية في ظل الاهتمام بجهود تنمية رأس المال البشري؛ وفي سياق آخر كشفت الوزارة عن التمويلات الجارية ضمن محفظتها لتطوير التعليم والبحث العلمي بقيمة 2.4 مليار دولار.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 197 مليون يورو، ما يعادل 232 مليون دولار، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.

التخطيط: دبلومة "كيف تعد رجال الأعمال للمستقبل" تقدم لها نحو 32 ألف طلب

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات قمة مصر المهنية "Egypt Career Summit"، والمقامة بهدف رفع الوعي الوظيفي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وإعداد وتمكين المزيد من الكوادر الشابة المؤهلة، والمنعقدة على مدار يومين بالحرم اليوناني " جريك كامبس" بالقاهرة.

وقدمت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، شرحًا وافيًا عن المشروع ورؤيته والهدف من إنشاؤه، موضحه أن الهدف من المشروع يتمثل في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، متابعه أن محور التعليم من أبرز المحاور الرئيسية التي تم العمل عليها منذ بدأ المشروع، مشيرة إلى إطلاق المشروع لثلاث مبادرات مهمة ضمن محور التعليم تتضمن ماجستير ريادة الأعمال والذي يتم تنفيذه مع جامعة كامبردج وبالتعاون الأكاديمي مع جامعة الاقتصاد والعلوم السياسية وهو أول نشاط لمشروع رواد وتقدم له عدد كبير من الشباب، فضلًا عن دبلومة "كيف تعد رجال الأعمال للمستقبل" مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تقدم لها حوالي 32 ألف طلب مما دفع لعقد المبادرة الثالثة والتي تضمنت دبلومة مع الجامعة الألمانية، موضحة أن عدد خريجي تلك المبادرات من الشباب كبير ومنهم من قدم مشروعات مهمة.

الضرائب: قطاع التدريب دعم موسم الإقرارات وقدم خدمات للممولين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تقدير واعتزاز المصلحة بجميع العاملين الذين خرجوا على المعاش والذين لم يبخلوا بكل جهد ووقت وفكر وعطاء لخدمة مصلحة الضرائب المصرية وخدمة وطنهم العزيز مصر، فتحية اجلال وتقدير لهم ولجهودهم التي كانت منارة وسبيلا لنجاح تطوير مصلحة الضرائب وتقديم خدمات ضريبية إلكترونية مميزة للممولين والتي كان لها عظيم الأثر لتحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب والتأكيد على أنها مصلحة متطورة تقدم أفضل الخدمات الضريبية للتيسير على الممولين .

وتوجه " رئيس مصلحة الضرائب " بخالص التهنئة لمحمد عبد الصمد رئيس قطاع التدريب الضريبي بالمصلحة بمناسبة خروجه على سن المعاش ، ومعربًا عن تقديره لعطائه ولمجهوداته التي قدمها لمصلحة الضرائب المصرية طوال مدة خدمته لها والتي ساهمت في المساعدة على تطور الخدمات التدريبية التي يقدمه قطاع التدريب ليس فقط للعاملين بالمصلحة ولكن أيضا للممولين لتواكب التحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب المصرية والتي كانت عاملًا رئيسيًا في نجاح موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام وتخطي التحديات التي واجهته .

جناح للسياحة والآثار بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

تشارك وزارة السياحة والآثار فى الدورة السادسة عشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، الذى سيتم انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس 2021.

وقالت د. نجوى متولى مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمى بالمجلس الأعلى للآثار، أن الجناح المخصص للوزارة سوف يعرض عدد من الكتب والدوريات العلمية من إصدارات المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى عرض للنماذج الفنية والمستنسخات الأثرية التى تبرز جمال الفن المصرى وجهد وحرفية العاملين والفنيين فى تنفيذ تلك القطع الفنية بدقة فائقة.