55 رخصة جديدة لمشاريع البيع على الخارطة توفر 24 ألف وحدة خلال النصف الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» 55 رخصة جديدة لمشاريع البيع على الخارطة، توفر 24 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من 2021، منها 30 رخصة توفر 7466 وحدة سكنية تم إصدارها في الربع الثاني من العام، كما أعلن البرنامج عن إتمام إنجاز 4 مشاريع بنسبة 100% خلال 2021.

وبين «وافي» في تقريره عن منجزات الربع الثاني أن الرخص الصادرة شملت 7 رخص لصالح مشاريع قطاع الإسكان لـ1933 وحدة سكنية، كما شملت 6 رخص لمشاريع القطاع الخاص لـ2864 وحدة سكنية، فيما شملت الرخص الصادرة 9 رخص لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجاءت 3 رخص لبيع مشاريع الإسكان التنموي لـ1027 وحدة سكنية، و5 رخص تسويق داخلي لـ1377 وحدة سكنية.

وكشف البرنامج عن قيامه بـ 194 جولة رقابية على المشاريع خلال الربع الثاني من 2021، ليصبح عدد الزيارات الرقابية التي قام بها البرنامج منذ بداية العام 459 جولة تم خلالها ضبط 142 مخالفة، ضمن جهود البرنامج ودوره الرقابي في متابعة إنجار المشاريع السكنية.

وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع، عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية، إذ أتم خلال الربع الثاني مراجعة 345 تقريرا هندسيا للمشاريع السكنية، ليصبح عدد المراجعات التي قام بها منذ بداية العام 657 مراجعة، كما قام «وافي» بتأهيل 53 شركة خلال الربع الثاني.

يذكر أن برنامج «وافي» لا يقتصر دوره على الترخيص ومتابعة المشاريع ونسبة إنجازها وجودتها، بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على خلق مشاريع متميزة بجودة عالية تلبي رغبات المستفيدين، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار بالقطاع العقاري.

برنامج "وافي"

النصف الأول 2021:

55 رخصة جديدة

توفر 24,328 وحدة سكنية

إتمام إنجاز 4 مشاريع بنسبة 100%

الربع الثاني:

30 رخصة جديدة

توفر 7466 وحدة سكنية

شملت:

7 رخص لمشاريع قطاع الإسكان لـ1933 وحدة سكنية

6 رخص لمشاريع القطاع الخاص لـ2864 وحدة سكنية

9 رخص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

3 رخص لبيع مشاريع الإسكان التنموي لـ1027 وحدة سكنية

5 رخص تسويق داخلي لـ1377 وحدة سكنية