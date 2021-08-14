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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن تراجع عدد المركبات التي سلمتها إلى السوق الصينية بشكل حاد خلال يوليو الماضي، وذلك بعد سلسلة من التأثيرات السلبية التي بلغت ذروتها باستدعاء تقريبا كافة السيارات التي باعتها الشركة في البلاد. ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أن عدد السيارات التي سلمتها في الصين بلغ 8621 وحدة فقط في يوليو، ما يمثل انخفاضا بنسبة 69% عن أرقام يونيو عندما سلم مصنع تسلا في شنغهاي 28138 سيارة إلى السوق المحلية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات إلى 24347 مركبة مقابل 5017، جرى توجيه معظمها إلى أوروبا. ويعني هذا أن إجمالي شحنات تسلا في الصين تراجع في يوليو بنسبة 0.6% فقط إلى 32,968.



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