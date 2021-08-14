هيئة المهندسين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للجودة إقليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، دعت المهندسين والباحثين والمهتمين من القطاع الهندسي إلى المشاركة بأوراق علمية لدعم وتعزيز محتوى الجودة في القطاع الهندسي، من خلال المؤتمر الدولي للجودة «الافتراضي» تحت عنوان «التميز من خلال قيادة الجودة الإنتاجية والمرونة والاستدامة» المقرر عقده خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2021م. وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسن أنه سيشارك في المؤتمر عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية بهدف استعراض المعلومات الحديثة والجديدة للإسهام في تطوير مجال الجودة. وحددت اللجنة العلمية للمؤتمر تاريخ 5 سبتمبر 2021 موعدا لاستقبال ملخصات الأوراق العلمية للمشاركين، بينما سيتم قبول الأوراق العلمية في 20 سبتمبر 2021م، وسيكون العرض النهائي لها في 1 نوفمبر 2021م، ولتقديم الأوراق العلمية عبر موقع المؤتمر الرسمي.

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