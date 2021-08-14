معهد البنك الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتنمية أعلن فتح باب الترشيحات لجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 1443، حيث ستكون الجائزة لهذا العام عن فئة الإسهامات المعرفية.

وتهدف الجائزة إلى تقدير ومكافأة وتشجيع الإسهامات المعرفية الجليلة في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، التي من شأنها تقديم حلول للتحديات التنموية الكبرى، في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويمكن للأفراد والمؤسسات ترشيح غيرهم من الأفراد والمؤسسات عن إسهاماتهم في استحداث معارف جديدة، أحدثت أو من شأنها أن تحدث تأثيرا كبيرا في التنمية الاقتصادية المبنية على المبادئ الإسلامية. وتمنح الجائزة مبلغا ماليا قدره 50 ألف دولار للفائز بالمركز الأول، و30 ألف دولار للمركز الثاني، و20 ألف دولار للمركز الثالث.