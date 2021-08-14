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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسماك الكنعد على سواحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية لهذا العام يبدأ اليوم 15 أغسطس 2021 ويستمر حتى 15 أكتوبر 2021. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن قرار الحظر يشمل استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، ما عدا الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر. وحثت وزارة البيئة جميع المعنيين بتطبيق القرار بضرورة التعاون تحقيقا للصالح العام، وتفاديا للإجراءات القانونية والعقوبات ضد مخالفي القرار.



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