شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم14200- 14600 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار خامات البناء من حديد تسليح، وأسمنت، وطول ورمل وجبس اليوم السبت 14-8-2021 وفقا للأسعار الرسمية من المصانع المصرية والموردين.

وتراوحت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيها تسليم أرض مصنع ، و سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

وسجل الأسمنت البورتلاندي "الأسود" 880- 1150 جنيها تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، ،وسجل سعر الاسمنت المخلوط 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها .

واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .