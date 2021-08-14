شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو جنوب سيناء ومرسى علم: نتوقع وصول 500 ألف سائح روسي لمصر بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، إن نسب الحجوزات بفنادق جنوب سيناء والبحر الاحمر تتزايد بشكل يومي، متوقعا عودة معدلات السياحة الروسية الوافدة لمصر تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها أكتوبر القادم.

وأشار د.عاطف عبد اللطيف، في بيان صادر عنه، إلى أن السياحة المصرية أصبحت المكان الوحيد الآمن للسياح الروس ومختلف الجنسيات الأخرى نتيجة لما أحرزته مصر من تقدم ملموس في السيطرة على فيروس كورونا وكذلك ما تم من استعدادات طوال السنوات الماضية لإصلاح البيت السياحي من الداخل وإعادة التطوير للمنتجعات السياحية ومساندة الدولة بمبادرات تمويل قوية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة القطاع السياحي.

وتوقع د. عاطف عبد اللطيف أن تتخطي رحلات الطيران الروسي مع بداية عمل شركات الطيران الشارتر إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر حاجز ٣٠٠ رحلة شهريا وتتزايد مع بدء الموسم الشتوي والسيطرة بشكل أكبر على فيروس كورونا في أوربا الغربية مع تزايد عدد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بين المواطنين.

وقال د. عاطف عبد اللطيف أن عدد السياح الروس كان قبل ٦ سنوات يصل إلى ٣.٢ مليون سائح روسي سنويا يزور مصر ولو عدنا إلى ما قبل الست سنوات نجد أنه من المنتظر حاليا أن يصل عدد السياح الروس بنهاية ٢٠٢١ من ٤٠٠ الى ٥٠٠ الف سائح روسي.

وأكد د. عاطف عبد اللطيف على جاهزية المنشآت الفندقية لاستقبال السياحة الوافدة خاصة أن عودة السياحة الروسية ستفتح الباب أمام جنسيات أخرى لزيارة مصر والاستمتاع بشواطئها المتميزة هذا فضلا عن انتعاش السياحة الثقافية بشكل كبير هذا العام في ظل ما تم من افتتاحات لمشروعات سياحية عظيمة وانتظار تحديد موعد افتتاح المتحف الكبير بالرماية الذي أصبح حديث العالم والجميع ينتظر افتتاحه في أقرب وقت.

وأكد على وجود ضوء أخضر لشركات الطيران ومنظمي الرحلات لتحويل رحلاتها من تركيا واليونان في ظل زيادة معدلات كورونا هناك والحرائق المتواجدة بالغابات مع التأكد من أمن وأمان مصر واستعداداتها لاستقبال السائحين بمختلف منتجعاتها السياحية.

وشدد د.عاطف عبد اللطيف أن فكرة الاعتماد على سوق سياحي واحد أصبحت غير مجدية ولا بد في وسط السعادة بعودة الروس أن لا نغفل أهمية الأسواق السياحية الأخري مثل الأوكران الذين كان لهم دور كبير في مساندة السياحة المصرية طوال الست سنوات الماضية وكذلك السياحة الداخلية ولابد من التسويق للسياحة المصرية بجميع الدول المستهدف منها جذب سياحة وتلبية احتياجات السياح من هذه الدول ودعم السياحة الداخلية بمبادرات تنشيطية قوية.

و ناشد د. عاطف بضرورة تأسيس شركة طيران شارتر مصرية برأس مال حكومي أو مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص يكون الهدف منها جذب أكبر قدر من السياحة من مختلف البلدان لان هناك شركات طيران لدول أخرى تحتكر السوق باسطول طيرانها الشارتر. وهذه الشركة سيكون لها مردود اقتصادي عليها وعلى قطاع السياحة أيضا، موضحا أنه بدلا من دفع ملايين الدولارات لدعم الطيران الشارتر يمكن استغلال هذا الدعم في انشاء هذه الشركة.