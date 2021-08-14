شكرا لقرائتكم خبر عن جناح للسياحة والآثار بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثار فى الدورة السادسة عشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، الذى سيتم انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس 2021.

وقالت د. نجوى متولى مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمى بالمجلس الأعلى للآثار، أن الجناح المخصص للوزارة سوف يعرض عدد من الكتب والدوريات العلمية من إصدارات المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى عرض للنماذج الفنية والمستنسخات الأثرية التى تبرز جمال الفن المصرى وجهد وحرفية العاملين والفنيين فى تنفيذ تلك القطع الفنية بدقة فائقة.

وأشارت إلى أن الكتب والإصدارات تتنوع فى شتى مجالات علم الآثار والتاريخ المصرى القديم، مثل مختارات من علم الترميم والآثار المصرية القديمة والآثار والمنشآت الإسلامية والقبطية، والتاريخ والآثار فى العصر اليونانى الروماني. كما تشمل المعروضات أطلس المواقع الأثرية لكثير من المحافظات من بينها الأقصر وسوهاج.

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تنظمه مكتبة الاسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وشاركه وزارة السياحة والآثار من قبل فى هذا المعرض فى دورته الخامسة عشرة، ونجح المعرض فى احتلال مكانه على قائمة المعارض العربية والدولية.