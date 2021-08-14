شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن خام القياس العالمي تماسك فوق 70 دولارا للبرميل، وذلك علي الرغم من الإتجاه نحو ثاني انخفاض.
وأضافت فى تقريرها الشهرى للنفط "تقديراتنا الآن تشير إلى أن الطلب هبط فى يوليو إذ أدى الانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من كورونا إلى تعطيل عمليات التسليم فى الصين وإندونيسيا وأجزاء أخرى فى آسيا وحددت الوكالة انخفاض الطلب الشهر الماضى عند 120 ألف برميل يوميا، وتوقعت أن النمو فى النصف الثانى من العام سيكون أقل بواقع نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضى، مشيرة إلى أن بعض التغييرات ترجع إلى مراجعات لبيانات.
واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع ل "أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس .