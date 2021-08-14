شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 -8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث حول أسعار الذهب في مصر، وفق سعر إغلاق السوق لهذا الأسبوع بعد ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات 1778 دولارا، وهو ما سبب ارتفاع الأسعار بالسوق المصري حوالي 7 جنيهات لعيار 21.

أسعار الذهب في مصر اليوم، تسجل 782 جنيها لعيار 21 ، ويسجل عيار 18 سعر670 جنيها وعيار 24 يسجل 893 جنيها للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 6256 جنيها.

أسعار الذهب الج ارتفعت بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بفيروس كورونا، لكن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

الذهب سجل انخفاض 0.4% في الأسبوع الماضي، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الاثنين عقب بيانات قوية للوظائف الأميركية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرا.