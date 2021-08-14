شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 14-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 14-8-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصري عند 18.29جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.29جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34 جنيه للشراء. 18.45 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.29 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.29 جنيه للشراء. 18.47 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.29 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.29 جنيه للشراء. 18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.27 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.27 جنيه للشراء. 18.48 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.33 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.33 جنيه للشراء. 18.50 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.32 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.32 جنيه للشراء. 18.50 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء. 18.49 جنيه للبيع.