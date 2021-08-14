الاقتصاد

أسعار الخضروات الجملة اليوم.. البطاطس 3-6 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - استقرت  أسعار الخضروات اليوم السبت 14-8-2021 في سوق الجملة بـ 6 أكتوبر، حيث، سجلت البطاطس 3-6 جنيهات للكيلو، و البامية 5-9 جنيهات للكيلو وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو . 

 

وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو. 

 

وسجلت  أسعار الفاصوليا الخضراء بين 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل ألوان يتراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

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