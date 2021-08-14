شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار عام فى الأسعار وانخفاض فى سعر الدواجن والفاكهة الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسواق خلال الشهر الماضي استقرارا في أسعار اللحوم و منتجات الألبان وزيوت الطعام والمسلي بكافة أنواعها بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة، بينما شهدت اسعار بعض أنواع الخضر و الفاكهة تباينا بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة والخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الانتاج و المعروض بنسب تتراوح بين 10 إلي 20 %، وارتفاع محدود لأنواع أخري تراوح بين 5 الي 15 % .

وشمل التقرير الشهري الذي تلقاه المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لحركة الأسواق المحلية والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية .

وقال العربي إنه بالرغم من زيادة سعر المحروقات إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر علي أسعار السلع وتداولها بالأسواق، مشيرا إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع، وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية .

ورصد تقرير المتابعة ثبات الأسعار منتجات اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة، منجات الالبان، السكر، زيوت الطعام، البقوليات، قطع غيار السيارات، المنظفات والكيماويات، الأدوات المكتبية، الأحذية والمصنوعات الجلدية، الأدوات الكهربائية، الأخشاب.

بينما تم رصد ارتفاعات محدودة في أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضروات الطازجة نسب تتراوح بين 5 و 10 %، بينما ارتفعت أسعار الاسماك نسب تتراوح بين 8 و 10 % علي معدل شهري بينما انخفضت عن اسعارها عن نفس الفترة من العالم الماضي بحوالي 10 %.

وشهجت الأسواق انخفاضا في اسعار الدواجن البيضاء بحوالي 7 % عن الشهر الماضي وأسعار بيض المائدة بحوالي 6 % علي معدل شهري، كما انخفضت أسعار بعض أنواع الخضر و الفاكهة الموسمية مع زيادة انتاج وحجم المعروض من تلك الأصناف .