شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 14-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 14-8-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" مسجلا 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند سعر 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.