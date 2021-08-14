شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 14-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت أسعار الدواجن اليوم السبت 14-8-2021 في نطاق ضيق للغاية مرتفعة بشكل طفيف في بعض الأسواق وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 24-25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الدواجن البلدى فسجلت 31 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 35-37 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 41-43 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 45 جنيها في المزرعة 48-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.