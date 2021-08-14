شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات بختام جلسات الأسبوع وعيار 21 بـ782 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بقيمة 7 جنيهات بالسوق المصري، على خلفية ارتفاع السعر العالمي للذهب بختام تداولات هذا الأسبوع، إذ ارتفع الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا بالسوق المصري من 775 إلى 782 جنيها للجرام.

ويستمر سعر الذهب المسجل في مصر الآن حتى يوم الاثنين، مع إعادة فتح التداول على الذهب مجدداً في البورصات العالمية، حيث يتوقف التداول على الذهب في البورصات وبالسوق المصري يومي السبت والأحد، لكن قد تظهر بعض الفروقات الطفيفة غير الملحوظة بمصر نتيجة عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب في مصر اليوم، تسجل 782 جنيها لعيار 21 ، ويسجل عيار 18 سعر670 جنيها وعيار 24 يسجل 893 جنيها للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 6256 جنيها.

سعر الذهب

الذهب في السوق العالمي نجح هذا الأسبوع في تحقيق عدة قفزات ليعوض جزء من الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المعدن الأصفر الأسبوع الماضي، حيث هبطت الأسعار العالمية للذهب إلى 1781 دولار لكنها سجلت صعود لمستويات 1778 دولار لتعوض جزء من الخسائر والتي اقتربت من 4 % جراء تقرير إيجابي عن الوظائف الأمريكية منتصف الأسبوع الماضي.

معنويات المستثمرون تأثرت نتيجة تقرير إيجابي عن الوظائف الأمريكية بالطقاع الزراعي، والذى كشف ارتفاع معدلات التوظيف ليضيف الاقتصاد الأمريكي 943 ألف وظيفة بخلاف المتوقع.