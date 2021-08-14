شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة لـ"الخليج 365": التأشيرة الإلكترونية أثرت بشكل إيجابي على حركة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، تحقيق نتائج إيجابية وتزايد عدد السائحين الذين حصلوا على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيًا من مختلف الأسواق السياحية، مما يعكس نجاح منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونيًا.

أضافت، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه بعد إضافة 28 جنسية إلى الجنسيات التي تشملها هذه المنظومة أصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية.

وقالت إن ثمن الحصول على التأشيرة إلكترونيًا 25 دولار للزيارة الواحدة و60 دولار للزيارات المتعددة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة سوف تكون عاملاً مؤثراً بشكل كبير في دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر من مختلف الأسواق.

أوضحت إنه من خلال الموقع التالي: www.visa2egypt.gov.eg، يمكن الحصول على الـتأشيرة إلكترونيا، كما أن العديد من السائحين الذين حصلوا عليها أثنوا على الطريقة الميسرة للحصول على التأشيرة من خلال بوابة الحصول عليها والتي يتم من خلالها أيضاً الإجابة على كافة استفسارات السائحين.

وشهدت الحركة السياحية زيادة إيجابية ملحوظة شهر بعد شهر، حيث أن متوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري وصلت إلى 15% عن ذات الفترة في عام 2019، ثم في الأربع الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الجاري وصلت إلى 46% عن ذات الفترة في 2019، وفي شهر يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019.