شكرا لقرائتكم خبر عن الترويج لمنتجات الغزل والنسيج المصري بمعارض أمريكا وألمانيا بعد تحسين جودتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، للترويج للمنتجات الجديدة، التى سيتم تصنيعها فى عدد من المعارض الدولية فى الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا، والمتوقع انطلاقها مطلع العام المقبل.

وذكرت مصادر لـ"الخليج 365"، أن شركات القابضة لم تشارك فى النسخ الاخيرة لعدد من المعارض الدولية، التى اعتادت المشاركة فيها، بسبب أزماتها المالية وتراجع جودة بعض المنتجات القطنية؛ نتيجة تقادم الآلات واحتياج المصانع لعمليات تحدث واحلال وتجديد واسعة .

أوضحت المصادر، أن المعارض الدولية عامل اساسي فى الترويج للمنتجات القطنية المصرية، التى سيتم تصنيعها العام المقبل بعد تطوير، وتحديث المصانع بتكاليف تزيد على 22 مليار جنيه، وبالتالى سيتم انتقاء بعض المنتجات للمشاركة فى تلك المعارض بهدف دخول سوق المنافسة الدولية.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد عقدت اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال، على أهمية عنصر التسويق والبيع المركزي لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، سواء للسوق المحلي أو الأسواق الخارجية خاصة لمنتجات القطن المصري طويل التيلة ذو الجودة والسمعة العالمية المتميزة.

أضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تعادل نحو 5 أمثال الكميات المباعة حاليًا، وذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج.