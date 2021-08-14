شكرا لقرائتكم خبر عن 18 سهمًا بالبورصة حققت صعودًا أكثر من 20% خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر
- العامة لصناعة الورق-راكتا بنسبة 13.29% ليغلق عند مستوى 13.210 جنيه.
- العربية للمحابس بنسبة 13.86% ليغلق عند مستوى 2.300 جنيه.
- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 13.90% ليغلق عند مستوى 7.540 جنيه.
- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بنسبة 14.18% ليغلق عند مستوى 7.140 جنيه.
- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة بنسبة 14.28% ليغلق عند مستوى 20.410 جنيه.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بنسبة 14.86% ليغلق عند مستوى 17.470 جنيه.
- العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 15.33% ليغلق عند مستوى 44.080 جنيه.
- التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 15.38% ليغلق عند مستوى 52.600 جنيه.
- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 15.44% ليغلق عند مستوى 37.980 جنيه.
- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 15.62% ليغلق عند مستوى 31.530 جنيه.
- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 16.13% ليغلق عند مستوى 35.490 جنيه.
- غاز مصر بنسبة 18.62% ليغلق عند مستوى 54.160 جنيه.
- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بنسبة 19.72% ليغلق عند مستوى 17 جنيه.
- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 20.39% ليغلق عند مستوى 71.800 جنيه.
- تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 20.53% ليغلق عند مستوى 4.520 جنيه.
- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 22.08% ليغلق عند مستوى 4.920 جنيه.
- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 36.82% ليغلق عند مستوى 62.840 جنيه.
- أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 45.90% ليغلق عند مستوى 44.150 جنيه.