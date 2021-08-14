شكرا لقرائتكم خبر عن 18 سهمًا بالبورصة حققت صعودًا أكثر من 20% خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثاني في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وحقق 18 سهمًا صعودًا تجاوز نسبة 10% خلال 4 جلسات، وهي..

- العامة لصناعة الورق-راكتا بنسبة 13.29% ليغلق عند مستوى 13.210 جنيه.

- العربية للمحابس بنسبة 13.86% ليغلق عند مستوى 2.300 جنيه.

- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 13.90% ليغلق عند مستوى 7.540 جنيه.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بنسبة 14.18% ليغلق عند مستوى 7.140 جنيه.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة بنسبة 14.28% ليغلق عند مستوى 20.410 جنيه.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بنسبة 14.86% ليغلق عند مستوى 17.470 جنيه.

- العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 15.33% ليغلق عند مستوى 44.080 جنيه.

- التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 15.38% ليغلق عند مستوى 52.600 جنيه.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 15.44% ليغلق عند مستوى 37.980 جنيه.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 15.62% ليغلق عند مستوى 31.530 جنيه.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 16.13% ليغلق عند مستوى 35.490 جنيه.

- غاز مصر بنسبة 18.62% ليغلق عند مستوى 54.160 جنيه.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بنسبة 19.72% ليغلق عند مستوى 17 جنيه.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 20.39% ليغلق عند مستوى 71.800 جنيه.

- تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 20.53% ليغلق عند مستوى 4.520 جنيه.

- العربية للصناعات الهندسية بنسبة 22.08% ليغلق عند مستوى 4.920 جنيه.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 36.82% ليغلق عند مستوى 62.840 جنيه.

- أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 45.90% ليغلق عند مستوى 44.150 جنيه.