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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. 39.6% من إشهادات الطلاق للإناث في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة والان مع تفاصيل الخبر
- بلغت نسبـة حالات الـزواج للـذكـور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنة) 59.7% من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2019 مقابل 82,3% للإناث.
- بلغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) 19.7% من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2019 مقابل 39.6% للإناث.
- بلغ معدل الوفيات بين الشبـاب في الفئة العمرية (15-29 سنه) 0.8 لكل ألف شاب (1.0 لكل ألف من الذكور، 0,5 لكل ألف من الإناث).
- بلــغ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21.3 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكـــور، 48.5% إنـــاث).
- في بداية سنة 2021 بلغ عدد الشباب في العمر 29-15 سنة في مصر 25.6 مليون مصر ويمثلون 25.5٪ من السكان.
- بلغ معدل البطالة بين الشباب في العمر 15 الى 29 فى 2020 حوالي 15.4%، وارتفع من 10.9% بين الذكور إلى 37.6% بين الإناث.
انفوجراف الشباب