شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. 39.6% من إشهادات الطلاق للإناث في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انفوجراف يوضح نسبة حالات الزواج للذكور والإناث ومعدلات الوفيات بين الشباب، طبقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2019، وبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2019، وفقا لما يلي:

- بلغت نسبـة حالات الـزواج للـذكـور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنة) 59.7% من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2019 مقابل 82,3% للإناث.

- بلغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) 19.7% من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2019 مقابل 39.6% للإناث.

- بلغ معدل الوفيات بين الشبـاب في الفئة العمرية (15-29 سنه) 0.8 لكل ألف شاب (1.0 لكل ألف من الذكور، 0,5 لكل ألف من الإناث).

- بلــغ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21.3 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكـــور، 48.5% إنـــاث).

- في بداية سنة 2021 بلغ عدد الشباب في العمر 29-15 سنة في مصر 25.6 مليون مصر ويمثلون 25.5٪ من السكان.

- بلغ معدل البطالة بين الشباب في العمر 15 الى 29 فى 2020 حوالي 15.4%، وارتفع من 10.9% بين الذكور إلى 37.6% بين الإناث.